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У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО

16 июня, 13:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия обеспокоена приближением НАТО к ее границам

В Кремле считают, что включение Украину в Программу расширенных возможностей НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал обращать внимание, что такое решение по Украине Альянс принял именно в День России, 12 июня. По его словам, Москву больше интересуют не символизм события, а его суть.

"Безусловно, мы на это обратили внимание. Наша позиция в отношении НАТО у наших границ – последовательна и хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи. Конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, изначальные цели, при которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбируют в себя все новые и новые страны в различных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей. Теперь Украина сможет присоединится к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами Альянса. Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях. А еще это значит более глубокое партнерство Украина-НАТО на операционном уровне.

В свою очередь страны Альянса отреагировали на расширенное партнерство с Украиной. Страны-члены военного союза уверены, что это поможет Киеву наладить еще более крепкие отношения и сотрудничество с НАТО.

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Россия НАТО Украина Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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