В Кремле отреагировали на задержание российских наемников в Беларуси

Москва сейчас активно работает с Минском для выяснения всех обстоятельств

В России уже говорили, что не верят в задержание наемников "вагнеровцев" в Беларуси. Теперь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что пока не в курсе ситуации с российскими наемниками из частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщил в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам, Кремль не обладает полной информацией по данному инциденту. Также отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания.

"Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Беларуси. Другой информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИД Беларуси. Рассчитываем, что по линии МИД, и по (другим) каналам общения получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере", – сказал Песков.

Комментируя заявления о попытках дестабилизации обстановки в Беларуси, спикер Кремля назвал это инсинуациями.

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"Появились инсинуации, что это какие-то организации из России посылают кого-то. Это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Беларусь – это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. Белорусские силовики уже открыли уголовное производство по статье о подготовке террористического акта. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим Киев не исключает возможность экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера. Этот вопрос будет решаться между правоохранительными органами двух стран.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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