У Путина отреагировали на заявления Киева по новой "нормандской встрече"

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак опроверг недавнее заявление Киева, что новая встреча "Нормандской четверки" на уровне глав государств может состояться уже в августе.
Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.
По его словам, сейчас нет оснований для встречи лидеров государств, поскольку не реализованы парижские договоренности.
"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра – демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодняшний день ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", – сказал Козак.
Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.
Кроме того, на днях в Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу, в которых приняли участие политические советники лидеров стран "нормандского формата". Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения парижских договоренностей.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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