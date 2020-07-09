У Путина отреагировали на заявления Киева по новой "нормандской встрече"

Накануне Резников заявлял, что такая встреча возможна в августе

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак опроверг недавнее заявление Киева, что новая встреча "Нормандской четверки" на уровне глав государств может состояться уже в августе.

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Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, сейчас нет оснований для встречи лидеров государств, поскольку не реализованы парижские договоренности.

"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра – демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодняшний день ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", – сказал Козак.

Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

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Кроме того, на днях в Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу, в которых приняли участие политические советники лидеров стран "нормандского формата". Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения парижских договоренностей.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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