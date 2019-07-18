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У Путина ответили на планы Зеленского по "украинской паспортизации"

18 июля, 13:36

В Кремле объяснили, что будет, если этнические украинцы в России получат паспорт Украины

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил украинцам получать российские паспорта, а теперь президент Украины Владимир Зеленский хочет выдавать паспорта этническим украинцам. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков россияне в случае получения украинского паспорта все равно будут оставаться гражданами России.

"Они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", – сказал он.

В то же время Песков не знает, какое количество россиян могут захотеть украинский паспорт.

"Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", – подчеркнул спикер Кремля.

Он добавил, что это внутреннее дело Украины, кому предоставлять свое гражданство.

Как сообщали новости "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

Смотрите также видео с Зеленским, в котором он рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе:


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Тег россияне, Зеленский, гражданство, Песков, паспорта

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Источник:

УНИАН

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