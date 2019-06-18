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У Путина ответили на слова Зеленского по Крыму и Донбассу

18 июня, 13:09

Президент Украины рассказывал, что хочет услышать от Путина, а в Кремле "напряглись"

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru.

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского немецким СМИ, что российский лидер Владимир Путин должен, наконец, признать оккупированные территории Донбасса и Крыма украинскими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Путин найдет, что сказать Зеленскому в случае их встречи.

"Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет с правильной фразы. В части Донбасса – это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса. По Крыму уже особо и говорить нечего", – заявил Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", в интервью немецкой газете Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным. В частности он рассчитывает, что слова "Донбасс и Крым − это Украина" будут первыми, которые Путин от него услышит во время личной встречи.

Отметим, в последнее время регулярно ходят разговоры по возможной встрече президентов двух стран. Однако и в Москве, и в Киеве дают понять, что пока такую встречу сложно организовать. Например, в РФ все ждет четкую позицию новой власти по российско-украинскому кризису. В свою очередь Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Глава государства пояснил, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной.

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Тег Россия, Путин, Крым, Донбасс, Зеленский, Песков

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Источник:

УНИАН

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