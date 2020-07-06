У Путина ответили на "слухи" о готовящемся вторжении в Украину

Масштабные военные учения "Кавказ-2020", которые затеяла Россия, не являются подготовкой к вторжению в Украину, уверяют в Кремле.

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В частности, об этом, как сообщает ТАСС, 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", — ответил он на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра.

Песков добавил, что распространение слухов о готовящейся атаке РФ помешает мирному урегулированию на Донбассе, косвенно признав Россию одной из сторон конфликта.

Напомним, на прошлой неделе замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия не остановится перед использованием армии для достижения своих политических или экономических целей, и призвал украинцев быть "ментально готовыми" к возможному военному наступлению страны-агрессора.

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В свою очередь командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил об отсутствии разведданных о готовящемся нападении, но предупредил, что, несмотря на это, украинская армия усиливает свои боевые возможности на крымском направлении.

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