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У Путина ответили на "слухи" о готовящемся вторжении в Украину

6 июля, 14:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Песков считает угрозу российского нападения из Крыма антироссийской истерией

Масштабные военные учения "Кавказ-2020", которые затеяла Россия, не являются подготовкой к вторжению в Украину, уверяют в Кремле.

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В частности, об этом, как сообщает ТАСС, 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине", — ответил он на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра.

Песков добавил, что распространение слухов о готовящейся атаке РФ помешает мирному урегулированию на Донбассе, косвенно признав Россию одной из сторон конфликта.

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Напомним, на прошлой неделе замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия не остановится перед использованием армии для достижения своих политических или экономических целей, и призвал украинцев быть "ментально готовыми" к возможному военному наступлению страны-агрессора.

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В свою очередь командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил об отсутствии разведданных о готовящемся нападении, но предупредил, что, несмотря на это, украинская армия усиливает свои боевые возможности на крымском направлении.

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