У Путина озвучили позицию по следующему обмену пленными

В Украине заявляли, что переговоры уже ведутся относительно второго раунда освобождения удерживаемых лиц

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

После того, как 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, Москва готова обсуждать следующее взаимное освобождение заложников. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что первому раунду обмена предшествовала огромная подготовительная и весьма скрупулезная работа.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с Минскими договоренностями. Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить – имеется", – сказал Песков.

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Напомним, на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

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В свою очередь в Москве предлагают Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными. В офисе российского омбудсмена считают, что Украина и РФ могла бы заключить соглашение, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Подробней смотрите в сюжете:

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