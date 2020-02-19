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У Путина пока не придумали новую должность бывшему "куратору Донбасса"

19 февраля, 13:10

В Кремле считают, что Владислав Сурков найдет применение "своим талантам и опыту"

Владислав Сурков

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

В Кремле не могут сказать, чем в будущем будет заниматься уволенный помощник президента России Владислав Сурков, который считался "куратором" донбасских боевиков в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Владимира Путина не осведомлены насчет дальнейших планов Суркова, но считают, что тот "найдет применение своим талантам и опыту".

"У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", – ответил Песков на вопрос, продолжит ли экс-"куратор Донбасса" работу в госструктурах.

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Напомним, неофициально об уходе Владислава Суркова с госслужбы стало известно еще 25 января. Следовательно, он больше не будет курировать так называемые "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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В Кремле причины увольнения не раскрывали, но, по неофициальной версии, Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине.

Это стало не первой громкой перестановкой у Путина за последнее время. 15 января, вскоре после ежегодного обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил о сложении полномочий премьер-министра. Его место занял руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

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Россия Владислав Сурков Дмитрий Песков

Источник: Интерфакс

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