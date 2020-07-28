У Путина поставили условия для возвращения офицеров РФ в СЦКК

Россияне вышли из Совместного центра на Донбассе еще в 2017 году

Накануне в Украине заявляли, что Россия не против вернуться в СЦКК, но при определенных условиях. Это подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что сначала необходимо обсудить условия пребывания российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, российская сторона не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе с украинской стороной проработать. Спикер Кремля отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали работать в СЦКК и были отозваны.

"Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", – сказал Песков.

Напомним, российские военные прекратили работу в СЦКК в декабре 2017 года. Причиной этому стало введение Украиной биометрического контроля для россиян. Также Москва обвинила украинскую сторону в якобы напряженной морально-психологической обстановке для российских офицеров в СЦКК, якобы препятствовала выполнению ими своих служебных обязанностей.

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В то же время некоторые эксперты считают, что Москва испугалась биометрического контроля из-за того, что он мог бы засветить российских агентов на Донбассе.

Позже в России выдвинули условия для возвращения в СЦКК – обеспечение нормальной работы для российских военных и привлечение представителей т. н. "ДНР" и "ЛНР". Российская сторона хочет мандат для своих военных с гарантиями пребывания в СЦКК.

После выезда российских офицеров, на передовой существенно обострилась ситуация. Тогдашний министр обороны Украины объяснил ситуацию:

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