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У Путина прокомментировали будущие газовые переговоры с ЕС и Украиной

18 сентября, 15:06

Песков воздержался от ответа на вопрос, ждет ли Кремль сближения позиций на этой встрече

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В Кремле не ждут достижения конкретных договоренностей от предстоящей встречи Еврокомиссия-Украина-РФ по газовой проблематике.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, удастся ли сторонам договориться с учетом политического значения этих переговоров.

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"Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ воздержался от ответа на вопрос, ждет ли Кремль сближения позиций на этой встрече, переадресовав его в Минэнерго.

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Напомним, что трехсторонняя встреча по газу, о которой ранее договорились Россия и ЕС, пройдет 19 сентября в формате Украина – РФ – Еврокомиссия на уровне министров энергетики. 

Главной темой переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

Россия предлагает продлить на год действующий контракт. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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газ Россия Евросоюз Песков Украина газовые переговоры

Источник: Интерфакс-Украина

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