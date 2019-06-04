У Путина прокомментировали возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу
В Кремле дали понять, что авторитета Кучмы будет не достаточно, и решить проблему Донбасса может другой человек
В Москве лестно отзываются о Леониде Кучме, который был назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, однако считают, что решение проблемы Донбасса больше зависит от президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле считают, что вряд ли возвращение Кучмы повлияет на мирное урегулирование конфликта.
"Сам по себе Кучма, естественно, весьма авторитетный, опытный деятель, разбирающийся в этой проблематике. Но здесь важна принципиальная позиция главы государства (Владимира Зеленского – ред.)", – сказал Песков.
Напомним, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.
Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.
Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.
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