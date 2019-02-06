У Путина прокомментировали затянувшееся пребывание Януковича в России
Согласно российскому законодательству, граждане Украины могут пребывать в РФ без оформления дополнительных документов не более 90 суток
В Кремле не смогли ответить, на каком основании находится в России признанный виновным в госизмене экс-президент Виктор Янукович.
Журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, на каком основании Янукович находится в России и есть ли к нему претензии, учитывая, что граждане Украины могут пребывать без оформления дополнительных документов не более 90 суток.
"Я не думаю, что на него это распространяется. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства. Он (Янукович) однозначно бывший президент Украины. Мне нужно уточнить (его юридический статус. – Ред.). Вопрос интересный. Я уточню и сообщу вам", – сказал спикер Кремля.
Отметим, еще в 2016 году Организация Transparency International провела расследование относительно возможного местопребывания и гражданства бывшего президента на основе публикаций в СМИ, и сделало выводы, что Янукович имеет гражданство России. Эксперты также называли четыре места, где может скрываться беглый экс-президент.
В свою очередь его адвокат Виталий Сердюк объяснял, Януковичем было получено свидетельство о временном убежище как гражданину Украины, а вот относительно получения российского гражданства – "такой вопрос никогда не рассматривался и не обсуждался".
В свою очередь сам беглец во время пресс-конференции в марте 2018 года рассказывал, на что живет в России. Он уверял, что его денег нет ни в одном банке мира, а говоря о пребывании в России сказал, что "с уважением относится к хозяевам".
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