У Путина прояснили ситуацию с новыми переговорами в "нормандском формате"

Ситуация с реализацией Минских соглашений и договоренностей в Париже оставляет желать лучшего, отметили в Кремле

На сегодняшний день нет даже предварительной договоренности о новых переговорах лидеров стран "нормандского формата". Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, для проведения такой встречи, хотя бы в режиме видеоконференции, нет предпосылок.

"Пока никаких набросков по этому поводу нет (проведения переговоров глав стран "нормандского формата" в режиме видеоконференции. – Ред.). Ситуация с реализацией Минских договоренностей в целом и парижских договоренностей в частности по-прежнему оставляет желать лучшего. В настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", – сказал Песков.

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Отметим, что 22 апреля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что на следующей неделе состоятся переговоры в "нормандском формате" по видеосвязи между главами МИД Украины, России, Франции и Германии. В то же время источник в Кабинете министров Украины подтвердил сайту "Сегодня", что новая "нормандская встреча" состоится в апреле.

А тем временем президент Украины в фильме "Год президентства Зеленского" оценил "нормандский саммит" в Париже. Зеленский отметил, что не сдал позиции на переговорах и не позволил диалогу по Донбассу снова заморозиться.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двусторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось договориться лишь об обмене пленными, о новом перемирии на Донбассе (которое так и не наступило) и следующей "нормандской встрече".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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