У Путина рассказали, когда будет известна дата встречи "нормандской четверки"

Перед саммитом «четверки» может быть еще одна встреча – Сурков прояснил ситуацию

Владислав Сурков / Фото: сайт Кремля

Дата встречи "нормандской четверки" будет согласована после разведения сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе. Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков.

Он не исключил, что перед встречей глав государств может быть встреча на уровне министров "нормандского формата".

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель. Кроме того возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", – заявил Сурков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

В то же время отметим, что контактной группе в Минске удалось договориться о втором этапе разведения сил – теперь уже в районе Петровского и Золотого, старт которого назначен на 7 октября.

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