У Путина рассказали о ситуации по встрече "Нормандской четверки"

Путин и Ушаков (справа). Фото: kremlin.ru

Недавно в Кремле отказались обсуждать оккупированный Крым в "нормандском формате", а теперь заявляют, что в принципе по встрече "Нормандской четверки" нет никаких подвижек. Об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он намекнул, что якобы именно Киев срывает разведение сил в Петровском и Золотом, как было оговорено на переговорах в Минске, но забыл упомянуть, как подконтрольные России боевики не прекращают обстрелы данного района.

Также Кремль недоволен заявлениями Киева по итогам последнего заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Возможно, речь идет о недовольстве требованием украинской стороны распустить т.н. "Л/ДНР". В то же время в Кремле заявляют об отсутствии прогресса в организации встречи "Нормандской четверки".

Реклама

"Сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется, но наша позиция всем известна – мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен. В том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений, и чтобы на этом саммите были намечены дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть положения минского комплекса мер. Мы готовы проводить саммит, но нужно его тщательно готовить", – заявил Ушаков.

В тренде Пришел из бизнеса: что известно о новом главе Киевской ОГА

Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

В то же время и Пристайко, и президент Владимир Зеленский надеются, что "нормандские" переговоры пройдут в ноябре.

Отметим, что помимо России и Украины участниками переговоров выступают Франция и Германия. На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама