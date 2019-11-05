У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверки

Москва следит за разведением сил на Донбассе и рассчитывает на скорейшее завершение этого процесса

/ Фото: сайт Кремля

Россия готова ко встрече Нормандской четверки, однако настаивает на хорошей подготовке "нормандского" саммита, чтобы он стал результативным, и прежде всего, окончании разведения сил в Золотом и Петровском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию (с разведением – Ред.). Безусловно, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день нет даты встречи, и в Кремле не могут ответить, состоятся ли переговоры еще в этом году.

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"Россия с президентом Путиным выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем, считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности. Пока преждевременно говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня. Ведется такая дискретная подготовительная работа. Было бы неправильно вести ее в публичном режиме, это не способствовало бы процессу подготовки и скорейшего проведения встречи", – сказал Песков.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся с глазу на глаз. Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, от кого зависит встреча Нормандской четверки.

Кроме того, согласно договоренностям в Минске, "нормандская" встреча должна состояться после разведения сил в Золотом и Петровском. Так, в первом уже войска отвели (сейчас начался процесс разминирования), а во втором населенном пункте пока ждут семидневного режима тишины, поскольку на днях были обстрелы. Командующий ООС назвал дату начала отвода войск в Петровском, но при условии, что не будет обстрелов.

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