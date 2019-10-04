У Путина объяснили трудность с датой встречи "нормандской четверки"

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

По саммиту в "нормандском формате" продолжаются переговоры относительно даты встречи лидеров стран. Сейчас пытаются подстроиться под графики президентов, чтобы выработать точную дату. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день еще не определена дата встречи.

"Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президента, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду – сроков пока нет, их предстоит согласовать. Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют весьма насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуются даты, мы вас проинформируем", – сказал Песков.

Реклама

Он отметил, что согласно "формуле Штайнмайера", особый статус предполагается именно для ныне оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Безусловно, там речь идет об урегулировании с т.н. "ЛНР" и "ДНР". Конечно, речь идет об этих двух "республиках", – уточнил спикер Кремля.

В тренде Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита

Отметим, что еще недавно единственно преградой для проведения встречи "нормандской четверки" была "формула Штайнмайера", которую Киев сначала отказывался подтвердить. В итоге 1 октября в Минске украинская сторона согласовала документ. По итогам переговоров трехсторонней контактной группы президент Владимир Зеленский заявил, что последние преграды к проведению саммита "нормандской четверки" устранены.

В то же время президент отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса. Он говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге глава государства четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

В свою очередь помощник президента РФ Владислав Сурков на днях заявлял, что дата встречи "нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама