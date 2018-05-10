В Раде предложили отобрать у России находящиеся в Украине банки и компании

Украина может нанести новый мощный удар по России за военную агрессию

В Верховную Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон Украины "О санкциях", которым предлагается национализировать российское имущество в Украине. Соответствующий документ зарегистрировал в парламенте народный депутат от БПП Роман Зварыч.

"Учитывая события, которые происходят на востоке Украины, на аннексию Крыма, государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, которая создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности Украины, нарушает права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводит к оккупации территории, экспроприации или ограничения права собственности, задачи имущественных потерь, создания препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод", – говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается запретить хозяйственную деятельность и передать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушившие соответствующие права и интересы Украины и ее граждан.

Автор законопроекта отмечает, что существует законодательный пробел и по государственному контролю по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений за применением специальных экономических санкций, а также ответственности за нарушение законодательства о санкциях.

Документ предполагает, что в круг субъектов, имущество которых может быть национализировано, могут войти также украинские компании или компании, владельцем которой является гражданин Украины.

"Предлагается введение секторальных санкций: запрет деятельности субъектов права собственности и хозяйствования; переход в собственность Украины имущества государства, за исключениями, установленными международными договорами Украины, или юридического или физического лица, нарушившие соответствующие права и интересы Украины и ее граждан", – говорится в пояснении к документу.

Как известно, недавно СНБО Украины ввел санкции против депутатов Госдумы России и Совета Федерации. Ограничительные меры введены в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Напомним, что в прошлом году боевики отобрали украинские предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сайт "Сегодня" писал, к чему может привести масштабная "национализация".