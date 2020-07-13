"У России аппетиты больше": эксперт оценил вероятность аннексии части Донбасса

В последнее время в Москве и у боевиков т.н. "Л/ДНР" ходят разговоры о "скором присоединении оккупированных территорий к России". Однако первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий считает, что юридически не стоит ждать от РФ аннексии этих украинских территорий. Об этом идет речь в нашем материале "Минские договоренности "умерли", а гибридная аннексия продолжается".

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По его словам, у Кремля планы по Украине выходят за пределы Донбасса.

"Присоединит ли Россия ОРДЛО? Фактически, она это уже сделала. Оформит ли это юридически? Пока не вижу причин для этого. Россия испытывает эффективность той переговорной линии, которую уже давно заняла: притворяться посредником публично, давить всячески на Украину для принятия российских условий, усиливать свои позиции на оккупированных территориях. Географические аппетиты России намного больше, чем часть оккупированных территорий Донбасса", – сказал Сергей Солодкий.

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Отметим, в последнее время в СМИ появились сообщения российских политиков и боевиков о якобы планах по присоединению ОРДЛО к России. Так, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что фактически оккупированные районы Донбасса находятся в составе России. В подтверждение он напомнил о незаконном участии жителей "Л/ДНР" в голосовании за "коронацию" Путина.

Кроме того, российский террорист, назначенный Кремлем весной 2014 года первым главой оккупационной администрации в Донецке, а сейчас глава российского "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что оккупированные территории в ближайшем будущем де-юре войдут в состав России.

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Позже представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов вообще заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".

На эти заявления отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что много жителей оккупированных территорий получили российское гражданство, и назвал их гражданами России, но ему не известно о планах присоединить оккупированные территории. В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прояснил ситуацию с "присоединением" Донбасса к России.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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