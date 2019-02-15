У России есть две стратегии влияния на выборы в Украине – Турчинов

По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий

Фото: СНБО

У России есть две стратегии влияния на выборы в Украине – Турчинов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6bb/4f2/5c66bb4f2362d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6bb/4f2/5c66bb4f2362d.jpg 2019-02-15T15:15:00+02:00 Политика По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с председателем Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 году в Украине Евгением Чолием. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году в контексте попыток РФ повлиять, сорвать или дискредитировать избирательный процесс в нашем государстве.

По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий (кибернетические, информационно-пропагандистские и т.д.).

"Наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза. В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиления влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, который может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, "но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан".

В свою очередь, Чолий подчеркнул, что все члены Всемирного конгресса украинцев, представителем которого он также является, "понимают, что Украина противостоит грубой российской агрессии".

"Мы все понимаем основания, почему Украина решила не допускать на свою территорию наблюдателей из РФ", – сказал он.

В целом, по словам Чолия, в день выборов в Украине будут работать около тысячи международных наблюдателей, из них более двухсот – из украинской диаспоры, которые свободно владеют украинским языком, "что позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые которые ситуации".

"В качестве наблюдателей за выборами мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", – сказал председатель Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 году в Украине.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине, поскольку полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

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