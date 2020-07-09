У России нет никаких "красных линий": Козак сделал громкое заявление по Донбассу

В Кремле недовольны, что Украина не хочет идти на контакт с боевиками

После недавних 11-часовых переговоров в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва поддержит любые договоренности в переговорах по Донбассу.

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Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Никаких "красных линий" у Российской Федерации нет. Представители России в Контактной группе имеют простые и однозначные директивы – поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между Донбассом и Украиной с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта. Любые", – сказал он.

При этом Козак обвинил Киев в якобы нежелании выполнять Минские соглашения, сетуя на то, что украинская сторона отказывается вести диалог с представителями ОРДЛО. Но здесь стоит уточнить – Украина не ведет переговоры с боевиками, поэтому на переговорах в Минске появились представители ОРДЛО, люди, которые были вынуждены покинуть Донбасс из-за войны.

"Мы снова наблюдаем абсурдную ситуацию, когда во всех политических заявлениях высшего руководства Украины, в том числе в итоговых документах последнего "нормандского саммита" в Париже, под которыми стоит подпись президента Владимира Зеленского, неизменно отмечается, что альтернативы Минским соглашениям для урегулирования конфликта нет, и тут же заявляется, что есть некие "красные линии", которые не позволяют выполнять те же Минские соглашения", – сказал замглавы администрации президента РФ.

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Отметим, что Москва регулярно обвиняет Киев в невыполнении Минских соглашений, хотя сама не выполняет уже не первый год даже первые пункты документа – прекращение огня и вывод войск с украинской территории. В то же время логика Киева проста: сначала оккупанты убираются с Донбасса, территория и границы переходят под контроль Украины и тогда там проводятся выборы по украинским законам. Такой вариант Кремлю не нравится.

Также Козак вспомнил о согласованных выводах "нормандского саммита" в Париже, под которыми подписался президент Украины. Но из всех договоренностей удалось достичь лишь обмена пленными, а главное условие – прекращение огня – Россия так и не выполнила.

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