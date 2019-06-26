У России в ПАСЕ новая проблема: проверяют крымских "депутатов"

На рассмотрение Венецианской комиссии направлен вопрос законности крымских "депутатов"

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

В Парламентской ассамблее Совета Европы рассматривают обжалование полномочий российской делегации. Регламентный комитет организации взялся проверять законность избрания депутатами Госдумы РФ представителей от оккупированного Крыма. Об этом написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

Он дал понять, что сегодня Ассамблея не вынесет решения относительно полномочий России в ПАСЕ, так как взялась за проверку крымских "депутатов" в российской делегации.

"Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе, и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избран в российский парламент с помощью голосов в Крыму в "одномандатном округе РФ" (по партийным спискам). То есть, полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос подвис над россиянами дамокловым мечом. Россияне говорили, что они не будут участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова", – написал Арьев.

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Как известно, в 2016 году в России проходили выборы в парламент, которые незаконно проводились и на оккупированном украинском полуострове. Таким образом, законность избранных от Крыма т.н. "депутатов" под вопросом. Киев не признал эти выборы и призывал Запад занять такую же позицию.

Как сообщали новости "Сегодня", Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Ассамблее утвердить права российской делегации. Также комитет выдвинул к России ряд требований, в частности и по Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 24 на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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