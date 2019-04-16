Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду

Сегодня, 13:13

Обвиняемая в подготовке теракта намерена не тянуть с возвращением на работу в сессионный зал

Фото: Facebook

Освобожденная из-под стражи народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта, намерена выйти на работу в Верховную Раду уже на следующем пленарном заседании.

Об этом рассказал "Українським новинам" заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

На вопрос о том, когда нардеп планирует выйти на работу и явится ли в Верховную Раду на следующей пленарной неделе (с 23 апреля), она ответила: "Относительно самочувствия – Надежда "незламна". А вот на работу она сразу выйдет".

Стоит отметить, что на этой неделе депутаты работают в комитетах парламента, однако Савченко были исключена из оборонного комитета.

Читайте также

В свою очередь ее адвокат Александр Шадрин в комментарии "Громадському" также намекнул на ее возможное возвращение в Раду уже в ближайшее время.

"Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", – сказал он.

Как мы писали, Надежда Савченко после освобождения прямо в зале суда пообещала бороться за смену политического "старья" в Раде, а также заявила, что не собирается бежать от правосудия и намерена победить в судебном процессе.

Напомним, сегодня стало известно, почему суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста. Защита обвиняемых умудрилась так затянуть заседание, что судьи не успели рассмотреть ходатайство прокуроров.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Рада, освобождение, нардеп, Савченко

Вы сейчас просматриваете новость " У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд принял решение по делу Савченко-Рубана

16 февраля, 01:33

Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов

2 февраля, 03:11

Дело передали из Славянского горрайонного суда Донецкой области

Суд продлил арест Савченко – СМИ

18 декабря 2018, 19:20

Заседание суда несколько раз переносилось из-за плохого самочувствия Савченко

Шевченковский райсуд "заминировали" перед заседанием по делу Савченко

17 декабря 2018, 12:55

В здании проводится эвакуация, работают взрывотехники

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Исчезновение Дианы: найдены человеческий скелет и вещи

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Савченко дала комментарий после освобождения из-под стражи

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Идеальный вес женщины (таблица)
Загрузка...

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Кабаева расрыла тайну о своей семье

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Обильное питье: печальные последствия