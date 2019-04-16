У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду

Обвиняемая в подготовке теракта намерена не тянуть с возвращением на работу в сессионный зал

Фото: Facebook

Освобожденная из-под стражи народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта, намерена выйти на работу в Верховную Раду уже на следующем пленарном заседании.

Об этом рассказал "Українським новинам" заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

На вопрос о том, когда нардеп планирует выйти на работу и явится ли в Верховную Раду на следующей пленарной неделе (с 23 апреля), она ответила: "Относительно самочувствия – Надежда "незламна". А вот на работу она сразу выйдет".

Стоит отметить, что на этой неделе депутаты работают в комитетах парламента, однако Савченко были исключена из оборонного комитета.

Читайте также Луценко хочет для Савченко максимальный срок наказания

В свою очередь ее адвокат Александр Шадрин в комментарии "Громадському" также намекнул на ее возможное возвращение в Раду уже в ближайшее время.

"Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", – сказал он.

Как мы писали, Надежда Савченко после освобождения прямо в зале суда пообещала бороться за смену политического "старья" в Раде, а также заявила, что не собирается бежать от правосудия и намерена победить в судебном процессе.

Напомним, сегодня стало известно, почему суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста. Защита обвиняемых умудрилась так затянуть заседание, что судьи не успели рассмотреть ходатайство прокуроров.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.