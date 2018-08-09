У Сенцова третий затяжной кризис, он продолжает голодовку – Денисова

Сегодня, 16:31

Олег пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова очень тяжелое. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Говорила я и с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление", – написала Денисова.

По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

"Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм", – сообщила омбудсмен.

Также Денисова сообщила, что Сенцов дал свое согласие на видеосъемку.

"Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", – написала Денисова.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
голодовка, Денисова, Сенцов

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"Сегодня"

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