Первый нардеп с коронавирусом: кого Шахов мог заразить в Раде

После прибытия из-за границы политик приходил на эфир телеканала и заходил в Раду

Пока Верховная Рада борется с коронавирусом, народный депутат Сергей Шахов мог занести в парламент опасный вирус. После того, как сам им заразился, он контактировал с коллегами по комитету по вопросам экологии. Также он после приезда из Франции ходил на один из телеканалов.

Журналист Юрий Бутусов связался по телефону с Шаховым. Нардеп рассказал, что ездил во Францию и Швейцарию, а вернулся в Украину 11 марта. Но уже 12 числа он отправился на один из телеканалов и заехал на комитет по экологии.

"Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой. Появились признаки заболевания, ко мне приехали врачи (частной) клиники. Конечно, сразу я просил проверить на коронавирус, но вначале у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя шесть дней … Теперь обследованию подлежат все медики, кто со мной контактировал", – рассказал Шахов в телефонном разговоре.

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Журналист отметил, что Шахов был в сессионном зале и контактировал с премьер-министром Денисом Шмыгалем еще до поездки за границу.

"Однако депутат общался с коллегами на комитете по экологии, пусть и совсем недолго, и теперь все эти контактеры – являются потенциально активными или пассивными переносчиками коронавируса, и подлежат контролю, тестированию и самоизоляции", – написал Бутусов.

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В свою очередь Pavlovsky News пишет в Facebook, что на заседании экологического комитета 12 марта присутствовали следующие народные депутаты: Зиновий Андрийович, Леся Василенко, Игорь Кривошеев, Александр Мариковский, Юлия Овчинникова, Александр Фельдман, Павел Якименко, Олег Бондаренко, Андрей Задорожний, Елена Криворучкина, Эдуард Прощук.

Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами, был подтвержден у него коронавирус и сейчас он находится на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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