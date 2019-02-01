У Службы внешней разведки Украины появились эмблема и флаг

Президент подписал указ, утверждающий описание и рисунок эмблемы и флага СВР, а также порядок их использования

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

У Службы внешней разведки Украины появились эмблема и флаг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/49c/733/5c549c7332f48.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/49c/733/5c549c7332f48.jpeg 2019-02-01T21:22:00+02:00 Политика Президент подписал указ, утверждающий описание и рисунок эмблемы и флага СВР, а также порядок их использования

Президент Петр Порошенко учредил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины, подписав указ №27/2019 "О символике Службы внешней разведки Украины", сотрудников которой он на прошлой неделе поздравил с профессиональным праздником.

Кроме того, как сказано в размещенном на сайте главы государства документе, документ предусматривает утверждение описания и рисунка эмблемы и флага СВР, а также порядок их использования.

Согласно описанию, эмблемой ведомства является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре помещен малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с надписью черными буквами девиза Omnia vincit veritas (с латинского – "Истина побеждает все").

Флагом Службы внешней разведки является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Службы внешней разведки Украины. Изображение эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища.

В порядке использования эмблемы и флага внешней разведки, в частности, отмечается, что они являются официальными отличительными символами СВР, которые свидетельствуют о принадлежности к данного рода спецслужбе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, этой осенью первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко оказался фигурантом коррупционного дела, открытого НАБУ.

Также сообщалось, что правительство решило дать внешней разведке доступ к технологии космической разведки.

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