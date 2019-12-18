У США есть мощная "санкционная бомба" против России – эксперт

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У США есть "адские санкции" против России, и пожестче, и помягче, но все они в любом случае больно ударят по российской экономике. Особенно эксперты отмечают санкции против государственного долга РФ. В данный момент проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, или сокращенно DASKАA) подразумевает такое наказание.

Экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" напомнил, что в этот пакет входят и санкции против государственного и частного банковского сектора, против окружения Путина и представителей крупного бизнеса, поддерживающих Кремль.

"Проект разделен на несколько частей. Это санкции против отдельных физлиц – так называемых олигархов, спонсоров Кремля. Это санкции против финансовых учреждений. Ограничения по инвестициям в нефтяной комплекс России. И ограничения по операциям с государственными казначейскими облигациями России – ГКО", – сказал он.

В то же время эксперты сайта сходятся во мнении, что наиболее эффективные санкции – против госдолга.

"Если рассматривать различные уровни санкционного давления, то у США есть оружие, которое можно сравнить с нейтронной бомбой. Это, например, отключение России от системы SWIFT. Понятно, что эти санкции пока не рассматриваются. А есть "бомба" поменьше, чуть послабее, хотя тоже довольно мощная, с хорошим пробивным эффектом. Это как раз санкции по ГКО. Россия активно привлекает капитал на внешних рынках. И особо она чувствительна к ограничениям, которые могут коснуться внутренних заимствований. И даже если санкции коснутся только американских владельцев, нерезиденты из других стран также могут самостоятельно ограничить свои вложения, чтобы не иметь проблем с США", – отмечает Кущ.

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Согласен с таким мнением и эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"Самое болезненное, что могло бы быть, – это как раз санкции против суверенного долга. Затем там остаются санкции против объектов военно-промышленного комплекса России. Хотя какие объекты будут в итоге включены, неизвестно – это вопрос решается не в Конгрессе, а на уровне правительства – Казначейства и Минторга. Плюс еще санкции по энергетике – это тоже довольно болезненный для России вопрос", – рассказал он нам.

Отметим, что данный пакет "адских санкций" только рассматривается в США, но уже сейчас можно предположить, что санкций против госдолга РФ в итоговом тексте документа, скорее всего, не будет. А вот почему и чего ждать в итоговом документе, читайте подробнее в материале "Дошли руки: в Сенате США рассмотрят "адские санкции" против Путина и Ко".

Как сообщали новости "Сегодня", 12 декабря члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета "адских санкций" против России. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени.

Напомним, в августе 2018 года США ввели санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где, предположительно, с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

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