У Тимошенко умерла сестра

Политик пропустила сегодняшнее важное заседание парламента и находилась с близкими

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

На сегодняшнее заседание Верховной Рады не пришла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в связи с трагедией в семье – умерла ее двоюродная сестра. Об этом стало известно от днепропетровской областной организации партии, которая разместила соответствующий пост на своей странице в Facebook.

"Днепровская районная организация ВО "Батькивщина" выражает искренние соболезнования Антонине Ульяхиной, председателю днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина" по поводу невосполнимой утраты дочери Татьяны. Скорбим. Вечная память", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Антонина Ульяхина является тетей Тимошенко. Она сообщила на своей странице в Facebook, прощание с ее дочерью проходило сегодня утром в 11:00.

Также сегодня в кулуарах парламента однопартиец Тимошенко, народный депутат Верховной Рады IX созыва Валентин Наливайченко подтвердил, что она отсутствовала в Раде в связи с горем в семье.

"Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Я думаю, она сама объяснит", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", тем временем на сегодняшнем заседании Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Теперь народные избранники лишатся иммунитета с 1 января 2020 года.

Видео: Сегодня

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