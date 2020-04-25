У Трампа и Путина есть канал общения: почему США должны войти в "нормандский формат"

"Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии+", куда могут присоединиться Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", выразил Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах, временный поверенный в делах США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира.

"Нормандский формат", конечно, имел определенные преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть, "Нормандия+". И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться", – сказал Тейлор.

В то же время он отметил, что "Минск" не достиг своего результата.

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"Таким результатом должен быть уход россиян с Донбасса, и в конце – из Крыма", – сказал Тейлор.

"Мы можем выходить за рамки "Минска", попытаться что-то другое. Когда я говорю "мы", то имею в виду международное сообщество, но прежде всего – Украину", – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что "у президента Трампа и президента Путина есть канал общения": "Это может быть полезным в формате "Нормандия+".

По его мнению, "заигрывание с "формулой Штайнмайера" оказалось плохой идеей".

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"Двигаться вперед с определенными идеями и экспериментами – важно", – сказал Уильям Тейлор, добавив, что, по его мнению, Украина и дальше будет "пользоваться поддержкой международного сообщества и еще большей поддержкой Соединенных Штатов".

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

В онлайн-дискуссии КФБ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участвовали:

Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах,

Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического совета;

Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах, вице-президент Института мира.

Украинский позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель фонда "Открой Украину" и Киевского форума.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

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Киевский форум выражает благодарность Атлантическом Совету за поддержку и сотрудничество в проведении этого мероприятия.

Напомним, в Киевском форуме прошла уникальная дискуссия с участием четырех послов США.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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