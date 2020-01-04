У Трампа отказались показывать личную переписку о заморозке помощи Украине

Белый дом не будет обнародовать личные письма касательно 391 млн долларов, которые не хотели выделять Киеву

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Администрация американского президента Дональда Трампа отказалась предоставить журналистам 20 электронных писем, касательно задержки 391 млн долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщили 3 января в The New York Times, опубликовав ответ Административно-бюджетное управление Белого дома на распоряжение суда.

Речь идет о примерно 40 страницах переписки между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром между 1 мая и 2 октября прошлого года.

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"Все 20 документов удержаны полностью", – гласит ответ АБД, подписанный сотрудницей управления Дионн Харди.

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Несмотря на то, что решение о заморозке помощи принимал лично Трамп, Харди мотивировала отказ исключением из Закона о свободе информации, которое позволяет не разглашать служебную информацию, которая "повредит свободному обмену точками зрения, необходимому в процессе принятия эффективных государственных решений".

Журналисты объявили о решимости добиться своего путем повторного обращения в окружной суд.

Напомним, что ранее сенаторы-демократы призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

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