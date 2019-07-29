У Украины не было возможности предотвратить строительство моста, но есть варианты для наказания причастных, считает Кориневич

/ Фото: Крымский мост

У Зеленского намекнули на усиление санкций за строительство Керченского моста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82,%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82,%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 2019-07-29T12:29:00+03:00 Политика У Украины не было возможности предотвратить строительство моста, но есть варианты для наказания причастных, считает Кориневич

В Кабмине ранее уже предлагали усилить санкции против России за Керченский мост, а теперь представитель президента по Крыму Антон Кориневич подтвердил, что есть в планах ужесточить наказание для компаний, который причастны к строительству незаконного объекта. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Он отметил, что у Украины не было возможности предотвратить строительство моста.

"С фактической точки зрения, к сожалению, мы действительно говорим о том, что РФ временно контролирует оккупированный украинский Крым. Поэтому у Украины действительно не было возможности не допустить строительства так называемого "крымского моста". С другой стороны, мы знаем о том, что в правоохранительных органах, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей. И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", – сказал Кориневич.

В то же время представитель президента считает, что необходимо вопрос крымских санкций обсудить очень серьезно на уровне Украины, возможно, внести изменения в законодательство: например, "о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи".

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", – добавил он.

Читайте полный текст второй части интервью с представителем президента: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом".

Как сообщали новости "Сегодня", в марте по предложению Кабмина, СБУ и Национального банка санкции были введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ. ограничительные меры были введены в отношении причастных к строительству Керченского моста, за агрессию в Керченском проливе и за прочие "крымские" нарушения. Читайте подробней, кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

Отметим, что Крымский ост был незаконно построен Россией, что осудили не только в Украине, но и на Западе. В "крымских пакетах" Европа вводила санкции, в том числе, и за мост.

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