Перспективы членства в ЕС: Мингарелли разочаровал Украину

Глава представительства Евросоюза озвучил позицию по членству Украины в ЕС, напомнив о Соглашении об ассоциации

Евросоюз пока не может предложить Украине перспективу членства в ЕС, заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

"Турция – одна из стран, которые проводят переговоры по вступлению в ЕС... В вопросе Украины к настоящему времени перспективы членства нет", – сообщил Мингарелли в ходе "круглого стола" "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" 11 мая в Киеве.

По его словам, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", – объяснил посол.

Напомним, юбилейный 20-й Саммит Украина – Европейский Союз пройдет в Брюсселе 9 июля.

Как сообщалось, в резолюции и рекомендациях парламентского комитета ассоциации Украины и ЕС по результатам его седьмого заседания говорится о необходимости поддержания европейских стремлений Украины. Сопредседатель комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуш Розати, комментируя принятие резолюции, подчеркнул, что главной задачей были "оценка Соглашения об ассоциации и двусторонних обязательств, связанных с реформами в разных сферах, а также определение новых целей и намерений, которые будут своевременным и логичным продолжением сотрудничества".

Между тем, президент Петр Порошенко уверен в том, что Украину примут в Евросоюз в ближайшие годы, а не десятилетия.

А ранее автор "Плана Маршалла для Украины" заявил, что Западу необходимо показать украинцам перспективу.



