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  1. Новости политики

У Яценюка опровергли новый фейк: Даже самый дикий вымысел нельзя оставлять без дезинфекции

26 марта, 15:30

Пандемия коронавируса стала комфортной средой для дезинформации, говорит Ольга Лаппо

Фейки против лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка – это информационный вирус, который пытается уничтожить в стране здравый смысл и способность противодействовать Кремлю. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"Только что получила в чате сообщение о новом трэше, который начал распространяться в сети против Яценюка. Оказывается, что он находится в VIP-палате для чиновников и там бьет медсестер за несвежие фрукты", – написала она.

Ольга Лаппо назвала этот фейк "лютым бредом": "Советуют на такие вещи не обращать внимания. Но опыт 2014-16 годов научил, что даже самый дикий вымысел нельзя оставлять без дезинфекции".

"Кремль и его подручных в Украине раздражает информационная активность Яценюка. Против него снова начали выливать массу гадости", – отметила она.

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"Фейки против Арсения Яценюка – это тот самый информационный вирус, который пытается уничтожить в стране здравый смысл и способность противодействовать Кремлю. Продолжаем мыть руки. Нет – заразе и лжи", – написала Ольга Лаппо.

Она поблагодарила журналистов VoxCheck, Stopfake и "Детектор медиа": за вклад в борьбе с фейком: "Пандемия коронавируса уже стала комфортной средой для новой кампании по дезинформации. Правительства Евросоюза отчитываются о том, что Россия активно распространяет ложь, чтобы усилить панику и недоверие и в без того непростых условиях".

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"Будем очень благодарны, если Ваши проекты уделят этом случае внимание. Сейчас мы должны вместе по-особенному бороться за правду и против лжи, которую враг использует в качестве оружия", – написала она.

Ранее сообщалось, что у Яценюка призвали не распространять панику и домыслы о его здоровье .

Также сайт "Сегодня" писал, что Яценюк заявил: Россия начала распространять против него фейки геббельсовского стиля .

Напомним, что Арсений Яценюк рассказал о борьбе с коронавирусом и средствах преодоления кризиса:

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Арсений Яценюк пропаганда фейк Лаппо

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