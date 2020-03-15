У Яценюка призвали не распространять панику и домыслы о его здоровье

Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк посетил медицинскую клинику для прохождения плановых процедур, а не для проверки на вирусное заболевание, как сообщали некоторые СМИ.

Об этом пресс-секретарь политика Ольга Лаппо пишет на своей странице в Facebook.

"В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений.

Реклама

С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с каким ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

В тренде Кабмин распорядился закрыть границу и авиасообщение с Европой

Спасибо за заботу", – написала Ольга Лаппо и призвала не распространять панику и домыслы.

Напомним, несколькими днями ранее Яценюк заявил, что Россия начала распространять против него фейки геббельсовского стиля .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама