У Януковича отреагировали на подозрение в госизмене

Беглый экс-президент не приехал на допрос – адвокат сообщил об уважительной причине

Адвокат Виталий Сердюк заявляет, что 24 июня экс-президенту Виктору Януковичу не было вручено подозрение в госизмене. В данном случае уведомление о подозрении должно было осуществляться в порядке международной правовой помощи.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Защитник беглого экс-президента назвал фейковым заявление Госбюро расследований о сообщении Януковичу о подозрении.

"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было", – заявил Сердюк.

Читайте также: Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича

Реклама

Он объяснил, что пришел в ГБР вместо экс-президента, который был вызван на допрос, и привез пакет документов, свидетельствующих об уважительной причине неявки его клиента.

"Еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи… Такие нарушения и открытая клевета не могут остаться без внимания. Мы задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Виктора Януковича о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд", – резюмировал адвокат.

Как сообщали новости "Сегодня", экс-президента и еще двух бывших министров подозревают в целенаправленном снижении обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, а также изменения мест их дислокации. 15 июня лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выступил в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича.

Видео: ГБР

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама