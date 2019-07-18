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У Зеленского анонсировали смену руководства НАПК

18 июля, 12:13

Рябошапка сообщил о готовом законопроекте, который перезагрузит работу Нацагентства по предотвращению коррупции

Фото: РБК-Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции ждет перезагрузка. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что уже готов соответствующий законопроект о смене руководства НАПК. Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

По его словам, офис президента готов внести законопроект, как только начнет работу новый созыв Верховной Рады.

"Мы потеряли председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Видимо, он, учитывая, вашу (президента – ред.) жесткую риторику, решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет (на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики – ред.). Я думаю, что через два месяца у нас точно будет другой председатель НАПК. Во исполнение вашего (президента) поручения соответствующий законопроект уже разработан, и мы просто ждем, когда начнет работать новый парламент для того, чтобы, наконец, начало работать НАПК", – заявил Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", президентская партия "Слуга народа" ранее представляла план по борьбе с коррупцией. Политическая сила планирует ввести любопытные новшества, среди которых, например, – украинцам будут платить за выявление коррупции.

Также мы писали, что НАБУ и САП просят Раду принять законопроект Зеленского по Высшему антикоррупционному суду. Антикоррупционеры выступили с обращением к народным депутатам и указали на одну проблему.

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Тег законопроект, НАПК, Рябошапка

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УНИАН

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