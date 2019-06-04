Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов

4 июня, 15:41

Команда президента хочет перезапустить работу антикоррупционных органов и взяться за судебную реформу

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский, который внес в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, намерен в ближайшее время подать в парламент два важный документа – по наказанию за коррупцию и обеспечению права на справедливый суд. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – по судебной ветви власти", – рассказал он.

По его словам, планируется перезапуск антикоррупционной инфраструктуры – речь идет об усовершенствовании Национальным агентством по противодействию коррупции проверки электронных деклараций. Кроме того, команда президента хочет упростить некоторые процедуры в Уголовном процессуальном кодексе, которые сейчас усложняют работу досудебного следствия (обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах). А вот Национальному антикоррупционному бюро хотят разрешить "прослушку".

Читайте также

По словам Рябошапки, второй законопроект будет связан с судебной реформой. Он считает, что та судебная реформа, которая проводилась в Украине в последние годы, была "направленна на подчинение фактически всей судебной ветви власти руководству государства".

"Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет", – подчеркнул замглавы АП.

Как сообщалось, сегодня на пленарном заседании Верховная Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте. За включение законопроекта в повестку дня проголосовали лишь 110 депутатов. В итоге депутаты перешли к рассмотрению законопроекта о Временных следственных комиссиях, который дополнили положением о процедуре импичмента президенту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, суд, коррупция, законопроект, Зеленский, Рябошапка

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Путина прокомментировали возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Сегодня, 13:27

В Кремле дали понять, что авторитета Кучмы будет не достаточно, и решить проблему Донбасса может другой человек

Встреча Зеленского и Дуды: в Варшаве рассказали, о чем будут говорить

Сегодня, 12:00

Президент Польши намерен обсудить проблемы, связанные с исторической политикой

У Зеленского открестились от фейкового советника

Сегодня, 11:55

В команде президента также сделали заявление относительно информации о дате встречи Зеленского с Трампом

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

6 привычек, которые программируют на бедность

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

В Раду проходят шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь