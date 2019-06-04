У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов

Команда президента хочет перезапустить работу антикоррупционных органов и взяться за судебную реформу

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский, который внес в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, намерен в ближайшее время подать в парламент два важный документа – по наказанию за коррупцию и обеспечению права на справедливый суд. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – по судебной ветви власти", – рассказал он.

По его словам, планируется перезапуск антикоррупционной инфраструктуры – речь идет об усовершенствовании Национальным агентством по противодействию коррупции проверки электронных деклараций. Кроме того, команда президента хочет упростить некоторые процедуры в Уголовном процессуальном кодексе, которые сейчас усложняют работу досудебного следствия (обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах). А вот Национальному антикоррупционному бюро хотят разрешить "прослушку".

По словам Рябошапки, второй законопроект будет связан с судебной реформой. Он считает, что та судебная реформа, которая проводилась в Украине в последние годы, была "направленна на подчинение фактически всей судебной ветви власти руководству государства".

"Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет", – подчеркнул замглавы АП.

Как сообщалось, сегодня на пленарном заседании Верховная Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте. За включение законопроекта в повестку дня проголосовали лишь 110 депутатов. В итоге депутаты перешли к рассмотрению законопроекта о Временных следственных комиссиях, который дополнили положением о процедуре импичмента президенту.

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