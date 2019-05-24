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У Зеленского допускают рассмотрение Радой президентского проекта закона "О публичных закупках"

24 мая, 21:59

По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона

Фото: president.gov.ua

Представитель президента Владимира Зеленского в Верхоной Раде Руслан Стефанчук допускает рассмотрение Верховной Радой президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" на следующей неделе.

"Насколько я знаю, в понедельник на согласительном совете, возможно, будет повторное рассмотрение, возврат этого закона с тем, что бы он все-таки прошел в Верховную Раду", – сказал Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона, основываясь на консультациях с Центральной избирательной комиссией, а также считает важным, что бы при подготовке выборов была соответствующая правовая основа.

Как сообщалось, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект №10319 авторства Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона №10319-1 авторства группы нардепов.


Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефьодов отмечает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

Как сообщалось, принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы в должны проходить по открытым спискам. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Тег законопроект, законодательство, Стефанчук

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Источник:

Телеканал "Интер"

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