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У Зеленского готовят законопроект о помощи семьям пленных и пропавших без вести на Донбассе

21 октября, 15:40

Представители власти, родственники пленников и общественники обсудили соцподдержку семей заложников

/ Фото: AFP

Пока в Украине все ждут нового обмена пленными, в Офисе президента прошло заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военнопленных и политзаключенных. В нем приняли участие родственники указанной категории лиц, общественных организаций, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщили в ОПУ.

Первым делом был обсужден вопрос социальной защиты семей заложников и пропавших без вести на войне. Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила важность пересмотра действующего законодательства с целью увеличения поддержки таких семей со стороны государства.

"Мы настроены на конструктивное решение и учет всех проблем, о которых вы говорите. Спасибо, что принимаете участие в этом диалоге", – сказала она.

На заседании были представлены основные положения законопроекта, который должен решить социальные проблемы семей заложников и пропавших без вести. В частности, предлагается предоставлять семьям социальную, правовую и психологическую поддержку. Также предполагается медицинская помощь при реабилитации освобожденных лиц. Над этим законопроектом работали, в частности, общественные организации, и профильные министерства.

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В ходе заседания поднимались проблемы, связанные с материальной поддержкой семей. Мать пленного волонтера Бориса Мисюренко Лидия сделала акцент на важности сохранения стипендий для несовершеннолетних детей лиц, захваченных незаконными вооруженными формированиями.

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Также участники заседания отметили важность законодательного урегулирования вопросов о предоставлении особого статуса семьям лиц, пропавших без вести.

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Фото: Офис Президента Украины

В свою очередь заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал о компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет предложил увеличить финансирование программы "Доступное жилье" для участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц.

"Эта программа предусматривает 50-процентную государственную помощь на стоимость жилья. Таким образом, государственный бюджет помогает человеку приобрести жилье", – пояснил он.

Кроме того, продолжается работа над законопроектом о льготной ипотеке для участников боевых действий.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября состоялся долгожданный обмен пленными, в результате которого были освобождены 35 человек. Теперь Киев и Москва работают над вторым этапом освобождения удерживаемых лиц. Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас существует два списка обмена пленными.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал о новом обмене пленными. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс пленные Офис президента

Источник: Сегодня

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