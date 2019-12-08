У Зеленского говорят, что Минские соглашения требуют уточнения

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения заключались пять лет назад и сейчас требуют уточнений, и при этом Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.

По его словам, сильной стороной переговорной позиции Украины заключается в том, что украинцы действительно хотят мира.

"Понятно, что минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений... Сильная сторона нашей переговорной позиции заключается в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира", – заявил Ермак.

Он отметил, что в переговорах украинские власти преследует четкую цель – восстановить суверенитет и целостность территории Украины.

"Украинская сторона отталкивается именно от этого и надеется, что европейские партнеры – Германия и Франция – нас будут по-прежнему поддерживать", - отметил он.

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При этом Ермак считает успехом для Украины и политики президента то, что саммит пройдет вскоре без всяких отсрочек.

Также помощник президента напомнил, что Владимир Зеленский четко заявил, что мир на Донбассе имеет для него наивысшую ценность, и подчеркнул, что руководство Украины не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках минских соглашений. От российской стороны Украина ожидает этой же готовности, объяснил он, добавив, что первым шагом должен стать действенный режим тишины и освобождение всех украинских заключенных из российского плена. В тренде Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи" Что касается проведения местных выборов, то самым главным, по словам помощника Владимира Зеленского, является то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы "не могут происходить из-за наличия на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники". Ранее Ермак заявил, что Украина на будущих "нормандских переговорах" в Париже ожидает договоренностей по конкретным шагам и срокам в урегулировании конфликта – это план максимум. Или, как минимум, договориться до нового перемирия и возвращения пленных. Читайте на сайте Сегодня полный текст интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины". Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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