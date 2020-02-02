У Зеленского хотят провести выборы на Донбассе в конце октября

По украинскому законодательству выборы не возможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования

/ Фото: AFP

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в "Нормандском формате" украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "KRYM – критическое мышление".

По словам Ермака, он надеется, что на следующую нормандскую встречу Украина привезет новый пакет договоренностей, что позволит провести местные выборы в октябре 2020 года на всей территории страны.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины (включая Донбасс – ред.) в конце октября", – сказал он.

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Помощник президента напомнил, что по украинскому законодательству выборы не возможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования, и если Киев не контролирует границу, поэтому украинская сторона будет поднимать вопрос, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положения, согласно которым граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", – отметил он.

Отметим, что в Минских соглашениях 4 пункт гласит о проведении выборов, 5-й – амнистия для боевиков, и только 9-м пунктом говорится о передаче Украине контроля над границей. Москва постоянно настаивает на выполнении "Минска" в очередности, прописанной в документе, что подразумевает выборы под дулами автоматов.

Вследствие в Киеве уже не раз говорили о планах изменить Минские договоренности. Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что в Минских соглашениях пункт о границе очень "мутный" и Украина стремится к изменению документа, чтобы договоренности реально было выполнить.

Смотрите также на видео, что Путина говорил о Минских соглашениях:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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