У Зеленского и Порошенко договорились об аренде "Олимпийского" для дебатов

Командам кандидатов в президенты осталось договориться о точном времени и формате дискуссии

Фото: Сегодня

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко точно должны состояться на НСК "Олимпийский" – штабы договорились об аренде стадиона, но пока нет ясности о формате дискуссии и времени.

Об этом рассказал на брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев, передает LB.ua.

По его словам, сегодня вечером состоятся переговоры между представителями штабов по формату переговоров.

"Пока что договорились об аренде стадиона. Сложнее будет договориться о формате дебатов, потому что есть две концепции: шоу и политических дебатов, и их как-то нужно привести к общему знаменателю. Сегодня вечером должны продолжиться переговоры между избирательными штабами. Наши представители на этих переговорах собираются обсуждать формат проведения дебатов", – пояснил Медведев.

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Он подчеркнул, что одним из главных условий президентской команды то, чтобы время встречи на стадионе не пересекалось с эфиром в студии "Общественного телевидения". Представитель Порошенко напомнил, что Зеленский хочет на стадионе начать дебаты в 19:00, однако на "Общественном" в 19:30 должна состоятся жеребьевка для теледебатов.

"Теоретически нужно двигать время дебатов на "Общественном" или, например, разрешить "Общественному" провести их не в телестудии, а на стадионе. Я пока что не знаю, как будет урегулирован этот вопрос, но регламент будет таким, чтобы не нарушать законодательство. Если не будут приняты решения, которые освободят президента от необходимости быть на "Общественном", то он, конечно, в первую очередь приедет на "Общественное", потому что это требование закона", – сказал Медведев.

Напомним, накануне стало известно, что Порошенко хочет перенести дебаты на "Олимпийском". Как рассказывал спикер его штаба, глава государства предлагает провести встречу на стадионе с 16:00 до 18:00.

В свою очередь у Зеленского не поддержали предложение Порошенко о переносе времени дебатов на "Олимпийском". Спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков ссылается на то, что законом время для дебатов предусмотрено на 19:00.

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