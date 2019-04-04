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У Зеленского напомнили Порошенко об условиях по дебатам на "Олимпийском"

Сегодня, 15:29

Иван Баканов намекнул, что "Зе!Команда" вела переговоры с руководством стадиона насчет возможного проведения дебатов

Фото: AFP
У Зеленского напомнили Порошенко об условиях по дебатам на "Олимпийском" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg Политика Иван Баканов намекнул, что «Зе!Команда» вела переговоры с руководством стадиона насчет возможного проведения дебатов

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ждут от действующего главы государства Петра Порошенко выполнения условий, который накануне поставил его оппонент. Об этом сообщил руководитель штаба Иван Баканов.

По его словам, прежде чем согласовывать время, место и дату дебатов, Порошенко должен выполнить некоторые требований, которые озвучивал Зеленский.

"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы. Дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответов, которая будет предоставлена", – сказал Баканов.

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Он намекнул, что прежде, чем вызывать Порошенко на "Олимпийский", "Зе!Команда" вела переговоры с руководством стадиона для возможного проведения там дебатов.

"Если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно", – добавил руководитель штаба.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, условия

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Источник:

УНИАН

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