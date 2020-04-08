Украина проведет очередной обмен пленными с сепаратистами т.н. "Л/ДНР" до празднования Пасхи – 19 апреля. Об этом сообщил Офис президента в среду, 8 апреля.

Отмечается, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе – до Пасхи.

"Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Кроме того, на заседании ТКГ обсудили вопросы разведения сил и средств и гуманитарного разминирования территорий на Донбассе.

В частности, стороны договорились предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

В тренде У Зеленского назвали дату обмена пленными

В свою очередь "уполномоченная по правам человека" так называемой ДНР Дарья Морозова также подтвердила , что обмен пленными между Украиной и боевиками т.н. "ДНР" может состояться до конца следующей недели, сообщают российские СМИ.

По ее словам, Украина и т.н. "ДНР" согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10.

Ранее представительницы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" представили списки тех, кого они собираются отдать в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала список более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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