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У Зеленского назвали две "красные линии" на переговорах с Россией

Сегодня, 12:16

К Минским соглашениям привязаны практически все санкции, которые введены по отношению к РФ

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.

У команды Владимира Зеленского, который согласно подсчету 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, победил на выборах президента Украины, есть две "красный линии" на переговорах с Россией. Об этом сообщил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

"У нас есть две красные линии: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан. Этого никогда не произойдет при президенте Зеленском", – сказал он.

"По поводу Минска. На сегодняшний день к Минску привязано уже слишком много. Мы сейчас не говорим хороший Минск или плохой. К нему привязаны практически все санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации. Действительно, к Минску много вопросов, он очень сильно забуксовал. Но альтернативы ему пока никто не предложил", – отметил Разумков.

Он напомним, что в Европе тоже есть государства, которые терпимы к Российской Федерации. По словам Разумкова, важно сохранить существующие санкции против России.

Напомним, в Кремле назвали условие для диалога Путина с Зеленским.

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Тег Донбасс, Зеленский, минские соглашения

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