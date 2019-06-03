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У Зеленского назвали главную цель его первого зарубежного визита

3 июня, 17:11

На встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует отметить, что новое руководство взяло курс на глубинные преобразования

Фото: Сегодня

Главная цель первого зарубежного визита президента Украины Владимира Зеленского – предоставить четкий и недвусмысленный сигнал партнерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

"Президент говорил об этом в своих заявлениях во время избирательной кампании, в ходе телефонных разговоров с западными лидерами. Во время визита это будет подтверждено на уровне личных контактов", - написала она.

Как отметила пресс-секретарь, на встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует отметить, что новое руководство государства взяло курс на глубинные преобразования и коренные реформы, в частности – бескомпромиссную борьбу с коррупцией.

"Президент ожидает от зарубежных партнеров подтверждения дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а также финансовой, организационной и экспертной помощи процесса реформ в Украине", - написала она.

Как сообщила Мендель, арезидент Зеленский планирует встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис и своим коллегой президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее в Еврокомиссии сделали заявление по встрече Зеленского и Юнкера.

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Тег НАТО, визит, Евросоюз, Зеленский

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Сегодня

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