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У Зеленского назвали условие для подписания закона о ВСК

6 июня, 18:48

Замглавы АП отметил, что закон может быть подписан в самые короткие сроки

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о временной следственной комиссии (ВСК), который также предусматривает расследование в рамках процедуры импичмента президента Украины с поста в порядке импичмента, только если он соответствует подходам, которые предлагал Зеленский, заявил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сам Владимир Зеленский инициировал вопрос об импичменте, о регулировании этой процедуры. Мы должны посмотреть, что придет на подпись к президенту, если эти подходы будут совпадать с тем, что предлагал Владимир Зеленский, то очевидно, что закон будет подписан в самые короткие сроки", - сказал Рябошапка на брифинге в четверг в Киеве.

Ранее в этот день Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временной следственной комиссии, специальной временной следственной комиссии и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, законопроект был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

4 июня 2019 года народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады законопроектов, среди которых законопроекты №10340 и №10340-1 об импичменте, инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

А тем временем у Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов. Как рассказывал заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, президент Украины намерен в ближайшее время подать в парламент законопроекты о наказании за коррупцию и обеспечению права на справедливый суд.

Также новости "Сегодня" сообщали, какие планы у депутатов на эту пленарную неделю, и когда возьмутся за Избирательный кодекс. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег закон, законопроект, Зеленский, ВСК, Рябошапка

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Источник:

Интерфакс-Украина

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