У Зеленского назвали условие для проведения "нормандского саммита"

Не все зависит от Украины – Россия, к сожалению, не придерживается взятых на себя обязательств

Главным условием для проведения нового саммита "Нормандской четверки" с участием лидеров государств является выполнение договоренностей, достигнутых в Париже. Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Главным условием проведения саммита лидеров "нормандского формата" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже", – сказал он.

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Ермак отметил, что не все зависит от Украины – Россия, к сожалению, не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже.

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"Первое и главное условие – выполнение перечня всего того, что было в Париже, и прежде всего – это прекращение огня, который, увы, продолжается. Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии – наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам, но это не останавливает наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют", – резюмировал глава ОПУ.

Видео: president.gov.ua

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" в Париже были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должны были выполнить до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы. На сегодняшний день из всего перечня удалось лишь обменяться пленными.

Как сообщали новости "Сегодня", в Париже предварительно договорились, что следующий "нормандский саммит" пройдет в Берлине в апреле. В то же время 12 марта не состоялась встреча советников глав государств, чтобы обсудить организацию будущего саммита. Причиной стало распространение коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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