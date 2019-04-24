У Зеленского назвали условия для переговоров с Путиным
Советник по вопросам безопасности Апаршин категорический против переговоров с боевиками
Будущий президент Украины Владимир Зеленский должен садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным только в присутствии представителей Запада. Их переговоры поддерживают и в США. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов военный советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
В первую очередь он абсолютно против переговоров нового президента с боевиками.
"Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потому что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми "ЛНР и ДНР", – сказал Апаршин.
В то же время советник новоизбранного президента считает, что переговоры с президентом России должны проходить в присутствии представителей США и Британии.
"Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один", – сказал он и добавил, что Зеленский хочет решить проблему войны на Донбассе, но на условиях Украины.
Напомним, на днях Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Он отметил, что намерен продолжать работу "минского процесса", а вот "нормандский формат" хочет расширить.
В то же время в Кремле прокомментировали выборы в Украине, и будет ли Путин работать с Зеленским. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также засомневался в полной легитимности избирательного процесса, и назвал причину.
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