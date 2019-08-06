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У Зеленского назвали вероятную дату первого заседания Рады

Сегодня, 16:33

Результаты парламентских выборов еще не объявлены, а Герус уже назвал дату, когда может открыться Рада

/ Фото: Сегодня

У Зеленского назвали вероятную дату первого заседания Рады https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Политика Результаты парламентских выборов еще не объявлены, а Герус уже назвал дату, когда может открыться Рада

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сказал, что первое заседание парламента IX созыва состоится, скорее всего, 3 сентября, во вторник. Об этом он сказал во время брифинга.

"Парламент соберется, наверно, 3 сентября и в этот день будут назначения", – сказал Герус, отвечая на вопрос, когда ждать новых назначений в Кабмине и какую должность сам он займет.

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Отметим, что в последнее время также назывались лишь примерные сроки начала работы нового созыва Верховной Рады. Так, например, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Центральная избирательная комиссия не может закончить подсчет голосов и объявить официальные результаты голосования из-за многочисленных исков. Поэтому открыть Раду не получится раньше 1 сентября.

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А тем временем впереди – формирование коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределение комитетов в парламенте, назначение премьер-министра Украины и правительства, смена генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

Также представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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Рада заседание парламент Герус

Источник: Сегодня

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